U.S. Cotton Crop, 2016-17 PLANTED ACRES Thou. HARV. ACRES Thou. YIELD PER HARV. ACRE Lb. 5-YEAR AVG. YIELD Lb. 480- POUND BALES Thou. UPLAND SOUTHEAST 2,180 2,158 865 871 3,891 Alabama 345 342 996 844 710 Florida 102 100 864 803 180 Georgia 1,190 1,180 915 910 2,250 North Carolina 280 275 628 821 360 South Carolina 190 189 737 819 290 Virginia 73 72 673 941 101 MID-SOUTH 1,505 1,471 1,087 1,012 3,330 Arkansas 380 375 1,062 1,047 830 Louisiana 145 140 926 992 270 Mississippi 440 435 1,214 1,067 1,100 Missouri 285 271 1,001 1,035 565 Tennessee 255 250 1,085 880 565 SOUTHWEST 6,037 5,616 687 626 8,036 Kansas 32 31 1,099 664 71 Oklahoma 305 285 952 665 565 Texas 5,700 5,300 670 624 7,400 WEST 228 219 1,545 1,496 705 Arizona 115 114 1,516 1,514 360 California 66 65 1,920 1,652 260 New Mexico 47 40 1,020 995 85 TOTAL UPLAND 9,950 9,464 810 806 15,962 TOTAL ELS 195 191 1,409 1,443 562 Arizona 15 15 882 955 27 California 155 153 1,518 1,516 484 New Mexico 8 8 935 870 15 Texas 17 16 1,080 920 36 ALL COTTON 10,145 9,655 821 822 16,524 Source: USDA-NASS December Crop Production Report.